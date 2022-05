Ex-GNTM-Kandidatin : «Welcome little Angel» – Fiona Erdmann ist Mutter einer Tochter geworden

Die Influencerin zeigt ein süsses Babyfoto auf Instagram. Sie, Sohn Leo und ihr Mann freuen sich über den Familienzuwachs. Vergangenes Jahr erlitt sie noch eine Fehlgeburt.

Seit knapp vier Jahren lebt die ehemalige GNTM-Kandidatin in Dubai.

Nach einer Fehlgeburt im vergangenen Jahr ist Fiona Erdmann nun zum zweiten Mal Mutter geworden. «Welcome little Angel», schreibt die Ex-GNTM Kandidatin auf Instagram zu einem Foto, das sie mit ihrer Familie zeigt. Ihr Sohn Leo gibt seiner neugeborenen Schwester einen Kuss. «Unsere Herzen sind gefüllt mit Liebe! Leo, Moe und ich sind überglücklich und dankbar, unsere kleine Prinzessin jetzt in den Armen halten zu können. Was für ein magischer Moment», schreibt Erdmann.