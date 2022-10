Ukraine-Krieg: «Welker Rosenkohl» – Russland über EU-Drohung einer «militärischen Reaktion»

Würde die EU im Fall eines russischen Atomwaffen-Einsatzes gegen die Ukraine direkt in den Krieg eingreifen? Der Auswärtige Dienst der EU will eine aufsehenerregende Warnung an Russlands Präsidenten Wladimir Putin nicht konkretisieren.

«Russland blufft nicht, die EU aber auch nicht»

Würde die EU aber im Fall eines russischen Atomwaffen-Einsatzes gegen die Ukraine direkt in den Krieg eingreifen? Der Auswärtige Dienst der EU wollte am Freitag die aufsehenerregende Warnung Borrells an Russland nicht konkretisieren. Eine Sprecherin wiederholte lediglich allgemeine Äusserungen: Es stehe ausser Frage, dass Europa und seine Verbündeten auf den Einsatz von Atomwaffen reagieren müssten, sagte sie.

Dabei waren Borrells Worte in einer Rede zu russischen Atom-Drohungen klar gewesen. Russlands Präsident Putin sage, er bluffe nicht. Die USA, die Nato und die EU blufften aber auch nicht, meinte der Spanier. «Das ist ein ernster Moment in der Geschichte, und wir müssen unsere Einheit, unsere Stärke und unsere Entschlossenheit zeigen – vollständige Entschlossenheit», ergänzte er in der Rede am Europakolleg in Brügge.