Illegal in die Schweiz gebracht - Welpe Fredy muss am Samstag sterben

Fredy junior hat nur noch wenige Stunden zu leben. Am Freitag um Mitternacht ist das Genfer Veterinäramt dazu berechtigt, den vier Monate alten Welpen einzuschläfern. Ein Gericht in Genf hat am Dienstag eine n von Fredys Besitzerin gestellten Berufungsantrag, dem kleinen Toy-Pinscher das Leben zu retten, nicht gewährt.

Das Tier war im Mai aus der Republik Moldau in die Schweiz eingeführt worden, dabei war es nicht beim Zoll angemeldet worden. Zudem gilt die Republik Moldau als Tollwut -R isikoland – und Fredy war nicht geimpft. Es war der Neffe der Besitzerin, der den Welpen importiert hatte, um seine Tante zu tröste n , die n ach dem Tod ihres vorherigen Hundes seelisch am Ende war.

Anwalt findet Urteil «schockierend und unzulässig»

Ihre Freude hielt nicht lange . D as Genfer Veterinäramt beschlagnahmte Fredy am 8. Juni. Dabei bot die Behörde der offiziell in Griechenland wohnhaften Frau an, mit dem Hund bis am 26. Juni in ihre Wahlheimat zurückzukehren – eine Bedingung, die sie nicht erfüllte.