Von Welt- und Europameisterschaften kennt man das ein bisschen: Temperamentvolle Radio- und Fernsehkommentatoren, die das Spiel mit so viel Begeisterung begleiten, dass sie auf anderen Sendern zu hören sind. David Lemos, der das Spiel der Schweizer Nati gegen Deutschland am Dienstagabend auf dem Westschweizer Sender RTS 2 kommentierte, war gar so laut, dass sich die ARD-Moderatorin in der Pause sogar genötigt sah, sich bei den Zuschauern zu entschuldigen.