Aargau: Welse fressen Baby-Schwäne im Hallwilersee

Es ist zu beobachten, dass sich die Schwanenpopulation auf dem Hallwilersee in den letzten Jahren nicht vergrössert hat, während es früher teilweise noch zu einer Überbevölkerung gekommen war.

Der Wels ist der grösste Süsswasserfisch Europas und fühlt sich auch in Schweizer Gewässern äusserst wohl. Aus dem Hallwilersee zog man in den letzten Jahren zwischen 30 und 80 Welse, wobei unklar ist, wie der Fisch sich im See ansiedeln konnte. Auf dem Speiseplan der Welse stehen unter anderem Schnecken, andere Fische, aber auch Wasservögel – beispielsweise Blesshühner, Haubentaucher und Schwäne.