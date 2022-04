Ukraine-Krieg : Anwohner Butschas berichten von Gräueltaten durch russische Truppen

In Butscha, einer Vorstadt im Nordwesten von Kiew, lagen nach mehr als fünf Wochen Krieg Dutzende Tote im Freien. Die Bilder des ukrainischen Verteidigungsministeriums lösten international Entsetzen aus. Auch das EDA äussert sich.

Auch US-Aussenminister Antony Blinken hat sich entsetzt über die Aufnahmen aus Butscha geäussert. «Man kann nicht anders, als diese Bilder als einen Schlag in die Magengrube zu sehen», sagte Blinken am Sonntag dem Sender CNN. Der Minister verwies darauf, dass die US-Regierung bereits im vergangenen Monat zu dem Schluss gekommen sei, dass russische Truppen in der Ukraine Kriegsverbrechen begingen. «Das ist die Realität, die sich jeden Tag abspielt, solange Russlands Brutalität gegen die Ukraine anhält. Deshalb muss es ein Ende haben.»

Eine Videoaufnahme des ukrainischen Verteidigungsministeriums zeigte die Leichen mehrerer Menschen am Strassenrand. Einige davon hatten die Hände auf dem Rücken gefesselt. Die Echtheit konnte nicht unabhängig geprüft werden. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch berichtete unter Berufung von Augenzeugen über die öffentliche Erschiessung eines Mannes in Butscha durch russische Soldaten schon in den ersten Tagen des Krieges. Das Verteidigungsministerium in Moskau nannte ausländische Berichte über Massaker wörtlich «Fake».