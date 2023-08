Südkorea: Jugendliche kollabieren bei Hitze an Pfadfinder-Event

Die Veranstaltung fällt mit der höchsten Hitzewarnung der Regierung seit vier Jahren zusammen – die Temperaturen steigen in einigen Teilen Südkoreas auf über 38 Grad.

Berichten zufolge sind beim «World Scout Jamboree» in Südkorea 600 Jugendliche aufgrund extremer Hitze kollabiert.

In Südkorea findet aktuell die grösste Pfadi-Veranstaltung der Welt statt.

Ein ehemaliger Pfadiführer hat schwere Vorwürfe gegen die Organisatoren des «World Scout Jamboree» erhoben, bei dem 600 Jugendliche aufgrund extremer Hitze kollabiert sind. Er behauptet, es sei auch aufgrund von Nahrungsmittelknappheit dazu gekommen. So hätten Kinder zeitweise nur ein Dessert zum Mittagessen bekommen. Zudem sei das medizinische Personal überfordert gewesen und Beschwerden seien unter den Tisch gekehrt worden.

1450 Teilnehmer aus der Schweiz

Der ehemalige Jamboree-Leiter beschuldigt auch die britischen Kontingentführer, dem Personal zu untersagen, Bilder der desolaten Zustände zu teilen – eine Praktik, die er als «teuflisch» bezeichnet. Etwa 43’000 Personen aus 158 Ländern nehmen derzeit am Pfadi-Grosslager «World Scout Jamboree» in Südkorea teil. Das Lager gilt als das weltweit grösste Jugendcamp. Die Schweizer Delegation besteht aus rund 1450 Personen. Das ist laut Jamboree.ch die grösste Schweizer Delegation, die je ein Jamboree in Übersee besucht hat.