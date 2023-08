Jamboree 2023: Pfadfinderlager trotz 78 Millionen Budget mit Problemen

Am Dienstag musste das World Scout Jamboree, das weltgrösste Pfadicamp, wegen einem herannahenden Taifun geräumt werden. Während das Wetter ausser Kontrolle der Organisatoren steht, wurden diese seit Beginn des Lagers wegen mangelnder sanitärer Versorgung und Hunderter Teilnehmenden, die Hitzeschläge erlitten hatten, immer wieder kritisiert.

162 Franken pro Teilnehmer und Tag

Damit musste aber natürlich nicht nur die Verpflegung der 40’000 Teilnehmer, sondern auch die ganze Infrastruktur auf und um den gigantischen Zeltplätzen gedeckt werden – inklusive WCs und Duschen. Viele Teilnehmenden berichten, dass bei diesen entscheidenden Faktoren aber gespart worden sei: Es habe an Duschräumen und Toiletten gefehlt , allgemein hätten schlechte Hygienezustände geherrscht. Einige Pfadis beschwerten sich zudem über minderwertige Lebensmittel und Wassermangel.

Lage machte Hitzewelle besonders prekär

Denn die Veranstaltung fiel mit der höchsten Hitzewarnung der Regierung seit vier Jahren zusammen – die Temperaturen stiegen in einigen Teilen Südkoreas auf über 38 Grad. Der Zeltplatz befand sich ausgerechnet auf einer künstlich angelegten, völlig flachen Wiese auf dem Wattenmeer Saemangeum. Schon in den ersten Tagen kollabierten nach Berichten von Pfadfindern vor Ort etwa 600 Jugendliche aufgrund der extremen Hitze. Grund sollen auch fehlende Nahrungsmittel gewesen sein, zudem sei das medizinische Personal vor Ort völlig überlastet gewesen.

Um die Krise zu bewältigen, stellte Seoul zusätzliche 6,9 Milliarden Won oder gut 4,5 Millionen Franken für Wasser und klimatisierte Busse zur Verfügung. Lokale Unternehmen trugen ebenfalls mit Kühlartikeln, Medikamenten, Sonnenschutzmitteln und Toilettenpapier zur Verbesserung der Lage bei. Mittlerweile sind alle Teilnehmenden evakuiert worden, viele wurden in Unterkünften in der Hauptstadt untergebracht.

Wie sich jetzt herausstellt, hat das Organisationskomitee rund 75 Prozent der Gelder für sich ausgegeben. Ganze 58 Millionen Franken gingen für Ausgaben des OKs drauf, etwa für Reisen zu verschiedensten Pfadi-Delegationen oder für ein K-Pop-Konzert, das zum Abschluss des Lagers stattfinden sollte. Nur gerade ein Viertel wurde in die Infrastruktur investiert – knapp neun Millionen Franken für alle sanitären Anlagen wie Duschen, WCs, Wasserleitungen und Trinkstationen.

So gaben die Organisatoren die 58 Millionen Franken aus

Die Angestellten der Regierung reisten derweil im Vorfeld des World Jamboree in der ganzen Welt umher – für Vorbereitungen, wie es heisst. Eine Spur führt dabei auch in die Schweiz. Was es damit auf sich hat und wo ein grosser Teil des Jamboree-Budgets hinfloss, erfährst du im zweiten Teil.