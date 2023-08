Südkorea: Welt-Pfadilager wird abgebrochen – Taifun ist im Anmarsch

Tage zuvor kollabierten beim «World Scout Jamboree» in Südkorea 600 Jugendliche aufgrund extremer Hitze.

Die etwa 43’000 Personen, die derzeit am Pfadi-Grosslager «World Scout Jamboree» in Südkorea teilnehmen, müssen wegen eines Taifuns evakuiert werden.

Südkorea bereitet sich wegen eines herannahenden Tropensturms auf eine Räumung des weltgrössten Pfadfindercamps mit Zehntausenden von jugendlichen Teilnehmern vor. Sie sei von der Regierung darüber informiert worden, dass eine frühzeitige Abreise aller Teilnehmenden wegen der befürchteten Auswirkungen des Taifuns «Khanun» geplant sei, erklärte die Weltorganisation der Pfadfinderbewegung am Montag. Das World Scout Jamboree an der Westküste Südkoreas sollte ursprünglich bis zum 12. August dauern.

Der Weltverband rief die Regierung auf, die Pfadfinder bis zur Rückreise in ihre Heimatländer nach Kräften zu unterstützen. Wie eine Sprecherin von Südkoreas Präsidialamt mitteilte, wird darüber diskutiert, die Teilnehmer in die Region um die Hauptstadt Seoul zu bringen.

Weltverband forderte bereits vorzeitige Beendigung

Eine andauernde Hitzewelle in Südkorea hatte das Pfadfindertreffen in Saemangeum bereits seit dem Beginn am 1. August geplagt. Der Weltverband hatte sich deshalb schon Ende der vergangenen Woche für eine vorzeitige Beendigung ausgesprochen. Die meisten Landesverbände – darunter das Schweizer Kontingent, das laut SRF News etwa 1400 Pfadfinderinnen und Pfadfinder umfasst – entschieden jedoch zu bleiben. Tausende von Teilnehmern aus Grossbritannien, den USA und Singapur verliessen dagegen das Camp bereits zuvor.