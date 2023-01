Skirennen Adelboden: Weltcup-Piste ist bereits für ein Ski-Fest

Trotz wenig Schnee finden am Wochenende Ski-Rennen am Chuenisbärgli statt.

Die Weltcup-Piste in Adelboden sollte für die Rennen am Wochenende halten.

Die Sonne scheint, das Thermometer zeigt sechs Grad an – Mützen sieht man kaum und trotzdem wird am Samstag in Adelboden ein Ski-Weltcuprennen stattfinden. Die Piste konnte in den vergangenen Tagen komplett präpariert werden. Hilfreich war dabei auch eine klare und vor allem kalte Nacht von Donnerstag auf Freitag.