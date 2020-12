Nächste Absage : Weltcup-Riesenslalom wegen starken Schneefalls auf Montag verschoben

Nach dem schon der Super-G der Frauen in St. Moriz abgesagt werden musste, muss nun auch das zweite Rennen der Männer wegen schlechten Wetters verschoben werden.

Schon am Samstag schneite es in Santa Caterina heftig.

Der für den (heutigen) Sonntag angesetzte zweite Weltcup-Riesenslalom der Herren im italienischen Santa Caterina Valfurva ist wegen starker Schneefälle in der Nacht auf Montag verlegt worden. Das teilte der Ski-Weltverband Fis am Morgen mit. Beim ersten Rennen am Samstag war Marco Odermatt beim Sieg des Kroaten Filip Zubcic als bester Schweizer Dritter geworden, direkt vor seinem Teamkollegen Loïc Meillard.

Bei den Frauen waren an diesem Wochenende beide Super-G-Rennen in St. Moritz wegen hoher Lawinengefahr nach starken Schneefällen in der Region abgesagt worden. Die Speedfahrerinnen werden nun erst in zwei Wochen in Val d’Isere in ihre Weltcup-Saison starten können. Dann sind zwei Abfahrten und ein Super-G geplant.