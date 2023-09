Weltcup: Team-Kombi wurde noch nie gefahren, aber schon wieder gestrichen

Es hätte im Januar und im Februar eine Premiere geben sollen: Erstmals hätte die Team-Kombination durchgeführt werden sollen. Dazu kommt es nun nicht. Denn Michael Huber, der OK-Präsident in Kitzbühel, zieht das Rennen zurück. In Österreich wären die Männer die Team-Kombi gefahren. «Wir sind interessiert, sie 2025 zu durchzuführen. Aber zuerst müssen sich alle Gedanken machen, um einen fairen Modus zu haben», wird Huber im «Blick» zitiert.

«Es darf nicht sein»

Im neuen Format treten die Teams mit je einer Slalomfahrerin und einer Speed-Spezialistin (äquivalent bei den Männern) an. Beide absolvieren einen Lauf, dann werden die Zeiten zusammengezählt. Die FIS wollte, dass möglichst viele Stars an diesen Events teilnehmen. Deshalb entscheid der internationale Skiverband, dass die Punkte der Team-Kombi in die Disziplinen- (Abfahrt und Slalom) und Gesamtweltcupwertung einfliessen. Das störte vor allem diejenigen, die für dieses Format keine Partnerin oder Partner aus ihrer Nation finden. So etwa die Slowakin Petra Vlhova oder der Grieche AJ Ginnis, die kein Speed-Pendant in ihrer Nation haben und somit gar nicht antreten dürfen.