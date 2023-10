Weltcup Zermatt: «Es geht nicht um die Gletscher, nur ums Geld»

«Die Natur regelts vielleicht wieder»

Dass Fotos von Baggerarbeiten auf dem Gletscher die Gemüter erhitzt, kann OK-Chef Julen verstehen. Er hält aber auch fest: «Niemand kennt das Gletschersterben so gut wie wir in Zermatt. Wir wissen, um was es geht und nehmen dieses sensible Thema ernst.» Ausserdem betont er: «Drei Bagger haben während drei Wochen auf dem Gletscher gearbeitet. Diese haben Spalten mit abgebrochenem Eis und Schnee gefüllt und gesichert.» Es sei dabei nichts vom Gletscher abgebrochen worden.

«Wir müssen uns den Jahreszeiten anpassen»

User Chrissou hat selbst bei Skirennen mitgeholfen: «Ich habe mit dem Militär leider schon etliche Skirennen in Wengen und Adelboden aufstellen müssen. Was da für ein Wochenende an Ressourcen verschwendet wird, ist unglaublich. Was man in Zermatt gerade macht, ist noch viel sinnbefreiter. Dieser Zirkus wird vom Bund durch das Militär auch noch unterstützt.»