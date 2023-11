Weltcup Zermatt: Keine Kamerafahrt von Beat Feuz

Weltcup Zermatt : In Zermatt wagt sich Feuz nicht auf Kamerafahrt – aber in Wengen?

Darum gehts Am Wochenende finden in Zermatt zwei Männer-Abfahrten statt.

Ex-Ski-Star Beat Feuz feiert gleichzeitig sein Debüt als SRF-Experte.

Auf diese Aufgabe freut sich der amtierende Olympiasieger.

Anfang dieses Jahres gab Beat Feuz seinen Rücktritt als Skirennfahrer. Ende September wurde bekannt, dass er beim SRF ab dieser Saison das Expertenteam ergänzt und als Co-Kommentator im Einsatz steht. Sein Debüt feiert der 36-Jährige bei den Abfahrten der Männer in Zermatt dieses Wochenende.

Mit dem «Blick» sprach Feuz über eine mögliche Kamerafahrt in Zermatt zusammen mit SRF-Experte Marc Berthod. Wer sich jetzt jedoch freut, der wird enttäuscht: Eine Feuz-Kamerafahrt wird es nicht geben. «Seit meinem letzten Weltcup-Einsatz in Kitzbühel habe ich nie mehr die langen Abfahrts-Latten untergeschnallt», so Feuz, «deshalb wäre es viel zu gefährlich gewesen.»

20 Minuten fragt bei Daniel Bolliger, Leiter Live bei SRF Sport, nach. Dieser erklärt: «Beat Feuz wird grundsätzlich keine Kamerafahrten absolvieren. Vielleicht macht er in Wengen eine Ausnahme.» Kamerafahrten dürften auf keinen Fall unterschätzt werden, diese seien mit grosser Vorbereitung und viel Aufwand verbunden.

Zur Erinnerung: Die weltberühmte Lauberhorn-Abfahrt findet am 13. Januar 2024 statt. In der letzten Saison raste Feuz bei seinem letzten Rennen in Wengen auf Rang fünf. Aber egal, wann und ob die Schweizer Ski-Legende diese Saison eine Kamerafahrt absolviert, beim SRF ist man glücklich: «Wir freuen uns sehr auf den ersten Auftritt von Beat Feuz und sind überzeugt, dass er mit seiner Liebe zum Skisport und seiner bodenständigen Art unsere Berichterstattung bereichern wird.»

«Ich kenne jeden Athleten»

Auf sein Debüt vor dem Mikrofon freut sich auch der amtierende Olympiasieger. Gegenüber Swiss-Ski verrät er, dass er seinem ersten Einsatz zuversichtlich entgegenblickt. Schwierige Namen von ehemaligen Konkurrenten als mögliche Zungenbrecher kommen ihm keine in den Sinn. «Von den Namen her habe ich keine grosse Angst», so Feuz. «Ich kenne doch, so glaube ich, wirklich jeden Athleten.»

In seiner neuen Rolle wird Feuz die Läufe seiner ehemaligen Kollegen ganz genau analysieren. Ob er hinter dem Mikrofon steht oder nicht, soll für ihn nicht viel ändern. «Mit den meisten war ich jahrelang zusammen unterwegs, man kennt sich. Sachen, die privat sind, sollen auch privat bleiben – und alles andere hört man dann wahrscheinlich im Fernsehen.»

Finden die Rennen statt?

All seine Expertise wird Feuz den Zuschauerinnen und Zuschauern in seinem typischem Emmentaler Dialekt übermitteln. «Ich hoffe nicht, dass dieser irgendwo grosse Tücken versteckt hält, ich glaube, da kommen mehr oder weniger alle Schweizer draus», erklärt er gegenüber Swiss-Ski. Wobei: Einen berndeutschen Ausdruck, so glaubt er, könnten nicht alle verstehen: «Äuä scho – wahrscheinlich schon.» Ansonsten hoffe er eher weniger, dass es irgendwelche Begriffe gebe, die man nicht verstehe.

Aktuell ist es jedoch alles andere als klar, ob die Rennen am Wochenende überhaupt stattfinden können. Die Wetterprognosen sind schlecht. Das bestätigt Meteorologe Michael Eichmann gegenüber 20 Minuten. Vor allem für den Sonntag hat er düstere Aussichten. «Dann ist nicht mehr der Wind, sondern wieder der Schneefall das Problem», analysiert er.