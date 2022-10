Piste nicht bereit: Weltcuprennen in Zermatt hängen am seidenen Faden – das sagt der OK-Boss

Nur noch zwei Wochen, dann sollen in Zermatt die ersten Weltcup-Skirennen am Matterhorn stattfinden – am 29. und 30. Oktober absolvieren die Männer zwei Abfahrten, am 5. und 6. November sind die Frauen mit zwei Abfahrten dran. Sollen – denn noch ist die Piste nicht ganz bereit. Es fehlen für den untersten Teil noch zwei bis drei kalte Nächte. «Ich bin und bleibe optimistisch, sagt Franz Julen.