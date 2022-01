«Weltfremd»: Sepp Blatter rüffelt Fifa-Boss Gianni Infantino

Mehr WM gegen Migrationskrise : «Weltfremd» – Blatter geht nach Afrika-Aussage auf Fifa-Boss Infantino los

Gianni Infantinos Aussagen zu Afrikanern sorgten für viel Unmut. Der 51-Jährige sagt nun, seine Worte seien «missinterpretiert» worden. Infantinos Vorgänger Sepp Blatter ist derweil stinksauer.

Fifa-Präsident Gianni Infantino setzte sich mit seinen Aussagen zu Afrika in die Nesseln.

Fifa-Präsident Gianni Infantino hat nach seiner umstrittenen Aussage über afrikanische Flüchtlinge und Migranten den Versuch einer Einordnung unternommen. Dieser Teil seiner Rede vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarats am Mittwoch sei anscheinend «missinterpretiert» und «aus dem Kontext» gerissen worden, sagte der 51-jährige Infantino laut einer Mitteilung des Fussball-Weltverbands bei Twitter. Es sei ein «allgemeiner Kommentar» gewesen, der nicht im direkten Zusammenhang mit der Möglichkeit der Ausrichtung der Weltmeisterschaften im Zweijahresrhythmus stünde.

Ex-Fifa-Präsident Sepp Blatter kritisierte derweil Infantino für dessen Äusserungen harsch. Er begebe sich «offenbar gerne auf das politische Parkett, vergesse aber seine Kernaufgaben», sagte Blatter dem SID. Und weiter sagte der 85-Jährige: «Infantino will die Welt retten, merkt aber nicht, dass seine Aussagen nicht nur ironisch, aber zynisch wirken, und sein Bezug zu Afrika weltfremd und ehrverletzend ist.»

Keine Einschränkung auf Afrika

In seiner Stellungnahme dazu wollte er «klarstellen, dass meine allgemeine Botschaft in meiner Rede war, dass jeder in einer verantwortlichen Position die Verantwortung hat, zur Verbesserung der Situation für Menschen auf der ganzen Welt beizutragen». Das sei nicht auf den afrikanischen Kontinent beschränkt gewesen.