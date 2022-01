Bergurlaub statt Bundesliga – Weltfussballer in den Schweizer Bergen – Lewandowski grüsst von der Skipiste

Während an diesem Wochenende die Super League losgeht, ruht in der Bundesliga der Ball. Bayern-Superstar Robert Lewandowski nutzt die freie Zeit für einen Trip in die Schweizer Berge.

1 / 5 Ein Weltstar in den Schweizer Bergen: Robert Lewandowski geniesst mit seiner Familie seinen Kurzurlaub. Instagram/_rl9 Zusammen mit Ehefrau Anna grüsst der Pole von der Skipiste. Instagram/_rl9 In der Bundesliga ist dieses Wochenende spielfrei. Vorherigen Sonntag stand Lewandowski mit Bayern noch gegen Hertha BSC im Einsatz (4:1-Sieg). AFP

Darum gehts Die Bundesliga-Stars geniessen zurzeit ein spielfreies Wochenende.

Weltfussballer Robert Lewandowski nutzt die Zeit für einen Trip in die Schweiz.

Auf Instagram posiert der polnische Stürmer mit Fotos am Rand einer Skipiste.

Keine zwei Wochen ist es her, da wurde Bayerns Superstar Robert Lewandowski bei einer Online-Gala der Fifa bereits zum zweiten Mal in Serie zum Weltfussballer gekürt. Gross Zeit zum Feiern hatte der Pole damals nicht, schliesslich stand schon wenige Tage später das nächste Spiel in der Bundesliga an.

Aufgrund von Länderspielen, die in einigen Kontinentalverbänden angesetzt sind, ruht an diesem Wochenende in den europäischen Top-Ligen der Ball. Da auch die deutsche Liga pausiert, hat Lewandowski nun etwas Zeit zum Entspannen mit seiner Familie. Während seine Bayern-Teamkollegen am Freitag in München noch eine interne Trainingspartie absolvieren mussten, bekam der 33-Jährige von seinem Club einen Extra-Tag frei und nutzt diesen für einen Kurztrip in die Schweiz.

Auf seinem Instagram-Account lässt Lewandowski seine Fans an seinem Aufenthalt in den Schweizer Bergen teilhaben und postet Bilder, die ihn zusammen mit seiner Frau Anna im Skioutfit und mit seiner ältesten Tochter Klara in einem Chalet am Pistenrand zeigen.

Auch Modric weilte in der Schweiz in den Ferien

Wo genau der Goalgetter seine Ferien verbringt, schreibt er nicht. Nimmt man die Bilder von ihm und seiner Gattin auf Social Media genauer unter die Lupe, scheint die Familie Lewandowski aber wohl im Berner Oberland im Nobelkurort Gstaad zu weilen.

Gewiss ist, dass der Stürmerstar auf den Fotos einen gut gelaunten Eindruck macht und die freien Tage in den Bergen sichtlich geniesst. Gemäss deutschen Medienberichten sei Lewandowski per Privatjet in die Schweiz zum Skiurlaub gereist. Tochter Klara steht dabei das erste Mal überhaupt auf den Skiern, wie ihre Eltern mit Videos dokumentierten.

Der Bayern-Star ist nicht der erste Weltfussballer, der in diesem Winter Ferien in der Schweiz macht. Erst vor wenigen Wochen tauchten auch Fotos von Real-Madrid-Ikone und Weltfussballer 2018 Luka Modric in der Zentralschweiz auf. Der Kroate genoss die Feiertage mit seiner Familie im Luxushotel Bürgenstock (Zimmer ab 1100 Franken pro Nacht) mit Blick auf den Vierwaldstättersee.