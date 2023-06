Karim Benzema verlässt nach 14 Jahren Real Madrid

So wird der Vertrag des Franzosen nicht verlängert.

Am Samstag gab Real Madrid bekannt, dass Millionen-Missverständnis Eden Hazard – der Belgier kam einst für 115 Millionen Franken zum Top-Club – den Verein verlassen wird. Einen Tag später folgt die nächste Hammer-Meldung. So teilt Real in einem Communiqué mit, dass Benzema nächste Saison nicht mehr für Madrid auflaufen wird, da sein Vertrag nicht verlängert wird. «Real Madrid möchte dem Mann, der schon jetzt eine unserer grössten Legenden ist, seine ganze Dankbarkeit und Zuneigung zeigen», heisst es.