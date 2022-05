Robert Lewandowski : Weltfussballer vor Abflug? «Wollte schon immer nach Spanien»

Transferwirbel statt Meisterparty: Bayern München droht der Abgang seines Weltfussballer-Stürmers Robert Lewandowski. Laut Medien hat Barcelona ihm bereits einen Vertrag über drei Jahre angeboten.

Der drohende Abgang von Weltfussballer Robert Lewandowski stellt die geplanten Meisterfeierlichkeiten des FC Bayern in den Schatten. Wie der «Kicker» berichtet, soll der Dauer-Torschützenkönig der Fussball-Bundesliga die Vereinsbosse nicht nur davon unterrichtet haben, dass er seinen im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängern will. Der Stürmer will angeblich schon nach dieser Saison nicht mehr die Tore für den deutschen Fussball-Rekordmeister schiessen, sondern den FC Barcelona zu neuem Ruhm führen. Wird die Meisterparty mit einem stimmungsvollen Ausklang vor Tausenden am Sonntag auf dem Marienplatz auch zum Abschied für Lewandowski?