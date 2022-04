Drogenumschlagplatz : Weltgrösster Darknet-Marktplatz «Hydra Market» abgeschaltet

Der umsatzstärkste illegale Darknet-Marktplatz «Hydra Market» wurde von deutschen Ermittlern offline genommen. Über den Darknet-Marktplatz wurden allein im Jahr 2020 Umsätze in Höhe von mindestens 1,23 Milliarden Euro getätigt.

Über den Darknet-Marktplatz wurden nach BKA-Angaben allein im Jahr 2020 Umsätze in Höhe von mindestens 1,23 Milliarden Euro getätigt. Nach Einschätzung der eigenen Expertinnen und Experten sowie der Fachleute der ebenfalls führend an den Ermittlungen beteiligten Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main sei die Plattform damit «der umsatzstärkste illegale Marktplatz weltweit gewesen».