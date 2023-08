Weltklasse Zürich: Roger Federer sah Leichtathletik-Topleistungen

Joseph gewinnt im Letzgrund Jason Joseph gewinnt das Rennen über 110 m Hürden mit neuem Schweizer Rekord.

Bei Weltklasse Zürich im Letzigrund trifft sich die Leichtathletik-Elite der Welt. Unter den Zuschauern sass dieses Mal aber noch ein grösserer Superstar – und der ist erst noch Schweizer. Roger Federer (38) gab sich die Ehre. Und was der zurückgetretene Tennis-Profi beim Diamond-League-Meeting zu Gesicht bekam, muss ihm gefallen haben.

Über 100 m der Frauen gewann die Weltmeisterin Sha’Carri Richardson in 10,88 s, Mujinga Kambundji wurde in 11,08 s Vierte. Vor dem Start hatte das Schweizer Publikum die Bernerin, die wegen Fussproblemen keine einfache Saison hinter sich hat, frenetisch bejubelt.

Überraschung durch Mujinga

Die 31-Jährige überraschte die Fans: Sie startete auch über 200 m, obwohl das eigentlich nicht so geplant gewesen war. «Die Idee mit dem Doppelstart kam uns am Mittwoch. Bereits nach der WM haben wir darüber diskutiert. Und heute ging es mir nach dem 100er gut und es hatte Platz im 200er. Die Zeit ist gut, ich bin zufrieden», sagte sie im SRF. Kambundji lief in 22,46 s auf Rang vier, den Sieg sicherte sich Weltmeisterin Shericka Jackson in 21,82 s.

Mujinga Kambundjis Schwester Ditaji war über 100 m Hürden am Start. Gegen Weltmeisterin Danielle Williams (12,54 s) war aber kein Kraut gewachsen, die Schweizerin wurde Sechste in 12,73 s.

Flitzer und Sturz

Der dreifache Goldmedaillengewinner von Budapest, Sprinter Noah Lyles, gewann auch über 200 m. Ein Weltrekord war es nicht, aber immerhin 19,80 s. Der Schweizer William Reais wurde in 20,66 s Achter.

Einen speziellen Unterbruch gab es beim Start des 1500-m-Rennens der Männer: Der Start musste abgebrochen werden, da vier Flitzer auf die Rennbahn rannten. Sie wurden vom Sicherheitspersonal aber schnell erwischt, vom Publikum ausgepfiffen und von der Security abgeführt.

Einen Schreckmoment gab es zum Abschluss mit der 4x100-m-Staffel. Die Schweizerinnen und die Niederländerinnen fighteten um den Sieg. Auf der Ziellinie stürzte Melissa Gutschmidt, so wurde die Schweiz nur Zweite.

Drei Schweizer Siege

Zehnkämpfer Simon Ehammer wollte sich für die Enttäuschung an der WM rehabilitieren. Das gelang dem Appenzeller nicht nach Wunsch, er wurde mit 7,97 m nur Sechster. Den Wettbewerb gewann der Weltmeister Miltiadis Tentoglou mit seinem letzten Versuch auf 8,20 m.

Insgesamt drei Schweizer Siege durfte das Publikum aber bestaunen. «Es war an der Zeit den Rekord zu brechen. Ein solch tolles Rennen zu laufen ist die beste Medizin nach der Enttäuschung an der WM», sagte Sprinter Jason Joseph, der sein Rennen über 110 m Hürden in 13,08 s beendete und damit neuen Schweizer Rekord lief.

Marcel Hug, die «Swiss Silver Bullet», gewann das Rollstuhlrennen über 1500 m. Und die 26-jährige Zugerin Géraldine Frey entschied den 100-m-Vorlauf in 11,25 s für sich. Diese drei Rennen zählen jedoch nicht zur Wertung der Diamond League.