Dopingverdacht - Weltklasse Zürich verzichtet auf Alex Wilson als Botschafter

Alex Wilson kann nicht an die olympischen Spiele in Tokio reisen: Der Star-Sprinter ist wegen Doping provisorisch gesperrt. Jetzt hat sein Sponsor Weltklasse Zürich entschieden, die Athletenvereinbarung mit ihm zu sistieren, wie es in einer Mitteilung des Vereins für Grossveranstaltungen VfG/LCZ am Mittwoch heisst.