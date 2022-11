Nässe, Kälte und Schlamm : Weltkriegs-Leiden Grabenfuss setzt ukrainischen Soldaten schwer zu

Noch hat der Winter nicht begonnen, doch Nässe und Kälte setzen den ukrainischen Soldaten im Donbass im Osten der Ukraine schon jetzt zu. «Wir leben buchstäblich in einem Sumpf», sagt ein 30-Jähriger, der sich im Krieg Kit nennt. «Als ich gestern ins Krankenhaus ging, sah ich aus wie ein grosser Haufen Schlamm.» Immer mehr Soldaten werden krank, viele leiden an dem sogenannten Grabenfuss, einer gefürchteten Infektion der Füsse.

«Die Stiefel der Soldaten sind immer nass, sie schlafen nur sehr sporadisch», schildert ein 24-Jähriger mit Spitznamen Taller, der bei einer Spezialeinheit im Donbass kämpft. Stecken Füsse zu lange in feuchten Schuhen und werden gleichzeitig beansprucht, entzünden sie sich. Unbehandelt kann der Grabenfuss, an dem Soldaten massenhaft im Ersten Weltkrieg litten, sogar tödlich sein. «Die Infanterie ist das Herzstück jeder Armee, und sie leidet sehr», sagt Taller.

«Die Russen sind wie Zombies»

Um die ukrainischen Soldaten für den Winter zu rüsten, haben Freiwillige in der Nähe der Front grosse Lager mit gespendeten Hilfsgütern angelegt. «Warme Kleidung ist sehr gefragt, lange Unterwäsche, Grippemittel, Heiltee und schmerzstillende Salbe», sagt Slawa Kowalenko, der in einem dieser Depots in der Stadt Slowjansk arbeitet. «Jeder, der hierher kommt, fragt danach.» Woche für Woche verteile er Tausende Kilos an Kleidern, Medikamenten, Kerzen und Konserven, sagt Kowalenko.