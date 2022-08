Cervinia (I): Granate aus dem 2. Weltkrieg am Matterhorn gefunden

Der Fundort befindet sich nicht in bewohntem Gebiet.

Auf der italienischen Seite des Matterhorns wurde eine Artilleriegranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Dies berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Mittwoch. Gemäss Bericht befindet sich die Granate auf rund 3090 Metern über Meer. Sie sei rund 30 Zentimeter lang, fünf Zentimeter breit und teilweise angerostet.

Der Fundort befindet sich nicht in bewohntem Gebiet. Es gebe keine Häuser oder Wintersportanlagen in der Gegend. Das Areal sei abgesperrt worden. Der Finder der Granate ist nach Ansa-Angaben ein Bürger, der seine Entdeckung in den letzten Tagen den Carabinieri gemeldet hatte. Daraufhin habe das Bombenkommando der Armee eingegriffen.