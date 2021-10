«Superbike wäre das Geilste» - Weltmeister Dominique Aegerter ist noch ohne Job für die neue Saison

Unglaublich, was ich erreicht habe in dieser Saison, mit dem Weltmeistertitel für Ten Kate, zwei Rennen vor Schluss. Ich muss zuerst meine Gefühle etwas sammeln. Ich kann es kaum erwarten, zum Team zurückzukehren und mit ihnen zu feiern. Einen ries igen Dank an alle , die mir in meiner Karriere geholfen haben. Es dauerte rund 25 Jahre, bis ich mein Ziel erreichen konnte : Weltmeister zu werden . Ich hoffe, es geht so weiter. Danke an Ten Kate, die einen super Töff stellten, danke an meine Familie daheim . Ohne sie alle hätte ich nie so frei fahren können in diesem Jahr.