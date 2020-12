Zuletzt hatte er fünf Rennen in Folge gewonnen.

Der GP vom Sonntag wird er verpassen, das Rennen sei generell aber nicht in Gefahr.

Der britische Formel-1-Pilot musste sich deshalb in Isolation begeben.

Lewis Hamilton hat gerade sein fünftes Rennen in Folge gewonnen , doch seine Serie wird er nicht weiter ausbauen können. Der Formel-1-Weltmeister, der sich vor zwei Wochen den Titel zum siebten Mal gesichert hatte, wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilte sein Mercedes-Rennstall am Dienstag mit und erklärte: «Von leichten Symptomen abgesehen geht es ihm gut und er fühlt sich fit.»

Der 35-jährige Brite befindet sich nun in Isolation und wird den GP Sakhir in Bahrain verpassen. Wie lange der Mercedes-Pilot genau ausfällt, wurde nicht kommuniziert. Die Durchführung des Rennens vom Sonntag sei dank der Schutzmassnahmen grundsätzlich aber nicht gefährdet.

Als Ersatzfahrer für Hamilton kommen Stoffel Vandoorne oder Esteban Gutiérrez in Frage.

Kontaktperson war positiv

Hamilton sei in der vergangenen Woche dreimal getestet worden – der Befund sei jedes Mal negativ gewesen. Zum letzten Mal sei er am Sonntagnachmittag getestet worden. Am Montagmorgen sei der Brite allerdings mit leichten Symptomen aufgewacht.