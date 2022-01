Tragischer Jagdunfall : Weltmeister-Sportschütze (19) erschiesst sich versehentlich selbst

Cristian Ghilli galt als eines der grössten Sportschützen-Talente der Welt. Ein Jagd-Ausflug kostete den 19-jährigen Italiener jetzt sein Leben.

Im Oktober hatte er an der Junioren-WM noch drei Medaillen gewonnen.

Der Italiener schoss sich versehentlich selbst in den Unterleib.

Dreimal Gold bei der Junioren-EM im vergangenen Mai, im Oktober folgten zwei Goldmedaillen bei der WM in Peru – Sportschütze Cristian Ghilli (19) hatte ein ganz grosse Zukunft vor sich. Doch vor wenigen Tagen kommt es zur Tragödie. Der Italiener unternimmt am 6. Januar mit einigen Freunden einen Jagd-Ausflug nach Montecatini Val di Cecina in der Nähe von Pisa, von dem er nicht mehr zurückkehren sollte.