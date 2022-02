Higuaín, Douglas Costa und Co. : Weltmeister und Ex-Real-Profis – diese Stars warten auf Shaqiri in der MLS

1 / 7 Javier «Chicharito» Hernandez spielte einst bei Real Madrid und Manchester United. Seit 2020 schiesst er seine Tore für LA Galaxy. imago images/ZUMA Wire Bei Galaxy-Stadtrivale Los Angeles FC ist derweil Chicharitos mexikanischer Landsmann und frühere Arsenal-Star Carlos Vela unter Vertrag. imago images/ZUMA Wire Einige Hochkaräter fungieren im Kader von Inter Miami. So etwa Frankreichs Weltmeister von 2018 Blaise Matuidi … imago images/Icon SMI

Darum gehts Für Xherdan Shaqiri steht am Wochenende das erste Pflichtspiel mit Chicago Fire an.

Hochkaräter: Wir zeigen, welche Spieler zu den Stars der MLS zählen.

Neben früheren Profis von Top-Clubs wie Bayern oder Juventus ist auch ein ehemaliger Super-League-Crack mit dabei.

Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, Thierry Henry oder Bastian Schweinsteiger – die Liste an Weltstars, die in der Vergangenheit ihr Geld in der MLS verdienten, ist ellenlang. In den letzten Jahren haben viele der nordamerikanischen Profi-Clubs ihr Augenmerk auf dem Transfermarkt zwar vermehrt auf jüngere, entwicklungsfähige Spieler ohne grossen Namen gelegt.

Dennoch spielen immer noch einige echte Hochkaräter in der Liga, in der Xherdan Shaqiri nun ebenfalls eine der grossen Attraktionen ist. Los geht es für den Leistungsträger der Schweizer Nati in der Nacht von Samstag auf Sonntag (Schweizer Zeit) mit dem Gastspiel bei Inter Miami, deren Club-Boss David Beckham einst ebenfalls die Fussballschuhe in der MLS schnürte und nun sogar einen Weltmeister in seinen Reihen weiss.

Beckham-Club Inter Miami mit 2 Superstars

Der Franzose Blaise Matuidi sorgt seit seinem Wechsel nach Florida 2020 für die Musik im Miami-Mittelfeld, zuvor spielte er für PSG und Juventus Turin. Von dem italienischen Rekordmeister luchste der erst 2018 gegründete Verein auch Gaucho-Stürmer Gonzalo Higua í n ab, der zu seinen Hochzeiten neben seinem Engagement bei Juve u.a. auch bei Napoli und Real Madrid den gegnerischen Torhütern das Fürchten lernte.

Zumindest respekteinflössend ist die fussballerische Gangart von Victor Wanyama im Mittelfeld von Montréal. Der Kenianer machte sich in der Premier League einen Namen bei Southampton und Tottenham als Abräumer vor der Abwehr und ist nun der prominenteste afrikanische Akteur in der MLS.

Mexikaner sorgen in LA für die Musik

Viel fussballerische Klasse gibt es auch in Kalifornien zu bestaunen. Beim Los Angeles FC schoss der frühere Arsenal-Stürmer Carlos Vela in bislang 100 Pflichtspielen ganze 67 Tore und wurde 2019 sogar zum MVP gewählt. Auch bei Stadtrivale Los Angeles Galaxy ist ein Mexikaner die grösste Attraktion: Javier «Chicharito» Hernandez spielte einst bei Real Madrid und Manchester United.

Anfang 2020 trat er dann das Erbe von Zlatan Ibrahimovic bei Galaxy an. Noch mehr Glamour in die Hollywood-Stadt bringen soll nun auch Douglas Costa, der wie Shaqiri eine Vergangenheit bei Bayern München aufweist und auf diese Saison hin den Sprung in die Staaten wagt.

Martinez von Thun zum MLS-MVP

Von Venezuela übers Berner Oberland bis hin zum besten Spieler der US-amerikanischen Liga schaffte es derweil Josef Martinez. Der frühere Thun- und YB-Stürmer spielt seit 2017 bei Atlanta United, traf bisher sagenhafte 94 Mal in 118 Partien und krallte sich 2018 den Titel als MVP der MLS. Wegen eines Kreuzbandrisses verpasste Martinez 2020 praktisch die komplette Saison, trotzdem ist er noch immer der zweiwertvollste Spieler der Liga mit 13 Millionen Marktwert hinter seinem argentinischen Teamkollegen Thiago Almada.

Zumindest annähernd an solche imposanten Zahlen anknüpfen will ab kommenden Sommer wohl auch Lorenzo Insigne. Der italienische Europameister wird die SSC Neapel nach zehn Jahren im Verein in Richtung Toronto verlassen und mit kolportierten 11,40 Millionen Franken Jahreslohn auch finanziell zum Top-Shot der MLS aufsteigen.