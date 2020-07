Sorge um Lara van Ruijven

Weltmeisterin (27) kämpft im Spital um ihr Leben

Die niederländische Spitzen-Eisschnellläuferin ringt wegen schweren Schäden am Immunsystem mit dem Tod.

Die Niederländerinnen Yara van Kerkhof, Suzanne Schulting, Rianne de Vries and Lara van Ruijven (ganz rechts) jubeln beim ISU World Cup Short in Dordrecht.

Weltmeisterin Lara van Ruijven steht vor ihrem härtesten Kampf. Die 27-Jährige liegt seit Ende letzter Woche in einem Krankenhaus in Frankreich, ihr Zustand ist stabil aber kritisch.

Die Niederländerin leidet an schweren Schäden am Immunsystem, berichtet die Zeitung «AD». Der Eisschnelllaufverband KNSB schreibt, sie sei im Trainingslagen in den Pyrenäen schwer erkrankt, am Wochenende seien weitere Komplikationen aufgetreten. Die Sportlerin liege nun auf der Intensivstation.