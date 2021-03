Sie kämpft mit Geldnot : Weltmeisterin arbeitet jetzt als Pizza-Lieferantin

Elise Christie ist Weltmeisterin im Eisschnelllauf und will 2022 zu den Olympischen Spielen. Um das zu finanzieren, liefert sie in der Pandemie Pizza-Bestellungen aus.

Ihr grosses Ziel ist Olympia 2022. Vor drei Jahren in Pyeongchang war sie im Halbfinal über 1500 Meter schwer gestürzt.

Doch in der Pandemie muss die Athletin Pizza ausliefern, um Geld zu verdienen.

Weil Winter-Athletinnen und Athleten das Geld gekürzt wird, muss Mertens in der Pandemie als Pizza-Lieferantin arbeiten.

Die 30-jährige Britin gewann 2017 drei Goldmedaillen an der WM.

Elise Christie zählt auf dem Eis zu den schnellsten Frauen der Welt. Die 30-Jährige räumte 2017 bei den Weltmeisterschaften in Rotterdam gleich drei Mal Gold ab (Mehrkampf, 1000 und 1500 Meter). Nächstes Jahr will die Britin ihre Karriere mit einer Olympia-Medaille krönen. Die fehlt ihr noch in ihrer Sammlung.