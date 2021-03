Am Dienstag hat eine Lawine in Uri drei Freerider aus Frankreich mitgerissen. Zwei von ihnen starben.

Am Dienstag kurz vor 12 Uhr ging eine Lawine am Gemsstock in Andermatt UR nieder . Dabei riss die Lawine drei Freerider aus Frankreich mit. Zwei Personen wurden komplett verschüttet und sind verstorben, während eine Person leicht verletzt durch die Rega ins Kantonspital Uri geflogen wurde. Eines der Todesopfer ist die ehemalige Snowboarderin Julie Pomagalski, wie das französische Olympische Komitee auf Twitter bestätigt.

Die Französin wurde 1999 im Snowboardcross Weltmeisterin und startete auch bei den Alpin Snowboardern. In ihrer Sportkarriere brillierte sie 2004 im Gesamtweltcup und bis zu ihrem Karriereende 2007 sammelte Pomagalski 34 Weltcup-Podestplätze. Elf der Podestplätze holte sie im Snowboardcross. 2002 nahm sie zudem in Salt Lake City und vier Jahre später in Turin an den Olympischen Spielen teil.