Weltkongress in Marseille : Weltnaturschutz listet nun 38’543 bedrohte Tiere und Pflanzen auf

Alle vier Jahre führt der Weltnaturschutzbund und Vertreter seiner 1400 Mitgliedsorganisationen einen Weltkongress durch. Soviele Arten wie dieses Jahr in Marseille wurden noch nie auf der Roten Liste geführt.

Die Rote Liste gefährdeter Tier- und Pflanzenarten wird immer länger. Etwa 28 Prozent der mehr als 138’000 untersuchten Arten gelten als bedroht, wie die 1964 gegründete Weltnaturschutzunion (IUCN) auf ihrem Kongress am Samstag in Marseille bekanntgab. Von den 138’374 untersuchten Arten seien 38’543 «bedroht» – so viele wie noch nie zuvor. Neue Arten wurden demnach auf die Rote Liste gesetzt, einige Arten – darunter zahlreiche Echsen und Schildkröten – wurden in höhere Bedrohungskategorien aufgenommen. So wurde etwa der Komodowaran, dessen Lebensraum wegen des steigenden Meeresspiegels kleiner wird, als stark gefährdet klassifiziert. Cantors Riesenweichschildkröte und die Riesen-Erdschildkröte gelten nun als vom Aussterben bedroht.