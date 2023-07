Studie: Linke sind intoleranter als Rechte

Linke sehen sich selber oft als tolerant und weltoffen. Laut der Studie ist aber das Gegenteil der Fall. Im Bild: Tamara Funiciello, Nationalrätin SP und Flavia Wasserfallen, Nationalrätin, SP, am 29. Juli

Gerade bei Themen wie Black Lives Matter oder Transrechten sehen Linke sich oft als moralisch überlegen an und stempeln Menschen, die es wagen, Dinge zu hinterfragen, als

Das Fazit einer grossangelegten europäischen Studie ist für Linke vernichtend: Je gebildeter, reicher , städtischer und linker jemand ist, desto weniger werden Menschen akzeptiert , die ein anderes Weltbild haben. Jene, die gemeinhin als tolerant und weltoffen gelten und sich selbst gerne damit brüsten, so zu sein, sind es also eben gerade nicht.

«Linke sehen sich im Recht»

Politologe Michael Hermann sagt gegenüber der «SonntagsZeitung» (Bezahlartikel), die Befunde in der Schweiz würden wohl ähnlich ausfallen. Und begründet das so: Weil Linke für sich in Anspruch nähmen, sich für das Gute einzusetzen, für Schwache und Minderheiten, sähen sie sich eher im Recht. Im Recht, jene, die auf der «falschen Seite» stehen, entsprechend hart anzugehen.