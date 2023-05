Air New Zealand: So viel kostet das Bett in der Economy Class

In diesem Konzept von 2020 stellte Air New Zealand das «Skynest» vor.

Normalerweise sind Sitze in Flugzeugen, in denen man auch angenehm liegen kann, eine luxuriöse Annehmlichkeit, die nur Gästen der First oder Business Class vorbehalten ist. Air New Zealand führt jetzt aber ein neues Konzept namens «Skynest» ein, das ab September 2024 auch Passagieren der Economy-Klasse ein Bett an Bord bietet.