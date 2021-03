Die europäische Weltraumorganisation ESA hat auf dem Mond Gruben entdeckt und geht davon aus, dass dies quasi Dachfenster sind, unter denen sich Lavahöhlen befinden. Sie vermuten, dass sich in diesen Höhlen Wasser befinden könnte. Sollte sich ihre Vermutung als richtig herausstellen, denken die Forscher bereits daran, dass Menschen in Zukunft darin leben könnten. In einer solchen Mondhöhle wäre man vor Strahlung, kleinen Meteoriten und extremen Temperaturen geschützt.

Runder Roboter auf Erkundungstour

Möglich macht diese Untersuchung der Roboter Daedalus. Er ist rund und hat einen Durchmesser von 46 Zentimetern, also etwa so gross wie ein Globus, und ist mit allen notwendigen Messinstrumenten ausgerüstet. Der Plan ist, diesen «Ball» an einem Seil in die Gruppe herabzulassen. Dann wird er abgekoppelt und untersucht die Höhle eigenständig.