Gefährliche Russpartikel: Weltraumtourismus könnte für uns alle ein grosses Problem werden

So faszinierend die Vorstellung ins All zu fliegen auch ist: Weltraumtourismus ist nicht ganz unproblematisch. Darauf weisen zwei voneinander unabhängige Forschungsteams hin. (Im Bild: Start von Jeff Bezos’ Allflug, 2021)

Der britische Milliardär Richard Branson war schon im Weltall, ebenso Amazon-Gründer Jeff Bezos . Elon Musk, der dritte in der Raumfahrt aktive Milliardär, noch nicht. Sein Unternehmen SpaceX hat dafür schon im Rahmen der sogenannten «Inspiration4»-Mission private Weltraumtouristinnen und -touristen in die Erdumlaufbahn transportiert. Als «Bester Flug meines Lebens!» beschrieb eine der Teilnehmerinnen, Sian Proctor, die Reise im Anschluss auf Twitter.

Weniger positiv klingt das, was zwei Forschungsteams über Weltraumtourismus sagen. Ihnen zufolge dürften die Raketenstarts negative Folgen für Umwelt, Klima und Gesundheit haben. Verantwortlich dafür sind schwarzer Kohlenstoff und Russ, die dabei vor allem in der Stratosphäre ausgestossen werden.

Mehr schädliche UV-Strahlung

Die Gruppe um Christopher M. Maloney vom Chemical Sciences Laboratory der US-Wetter- und Ozeanografiebehörde NOAA in Boulder (US-Bundesstaat Colorado) hatte für seine im «Journal of Geophysical Research Atmospheres» veröffentlichte Studie den Ausstoss der Schadstoffe für die nächsten Jahre modelliert. Dabei zeigte sich, dass der vermutete Anstieg an Raketenstarts die jährlichen Temperaturen in der Stratosphäre um 0,5 - 2 Grad Celsius erhöhen würde.