Virgin Galactic: Weltraumtouristen landen erfolgreich

Am Donnerstag hat das Unternehmen von Richard Branson erstmals zahlende Touristen erfolgreich ins All und wieder zurückgebracht. Dafür zahlten die Teilnehmer eine stolze Summe.

Erstmals hat das Raumschiff von Virgin Galactic zahlende Touristen ins All gebracht. Virgin Galactic

Darum gehts Erstmals hat die Firma von Richard Branson zahlende Passagiere ins All gebracht.

Das Weltraumtourismus-Unternehmen Virgin Galactic hat erfolgreich seinen ersten Flug ins All mit zahlenden Passagieren absolviert. Das vom britischen Milliardär Richard Branson gegründete Unternehmen brachte am Donnerstag vom US-Bundesstaat New Mexico aus drei Italiener in den Weltraum, wie Live-Aufnahmen zeigten. Zwei Angehörige der italienischen Luftwaffe und ein italienischer Forscher konnten mehrere Minuten Schwerelosigkeit geniessen und kurze Versuche vornehmen, bevor das Raumschiff «VSS Unity» zur Erde zurückkehrte.

Offiziere der italienischen Luftwaffe an Bord

Ein Trägerflugzeug mit der «VSS Unity» war am Morgen (Ortszeit) für die 90-minütige Mission Galactic 01 von der Landebahn des Weltraumbahnhofs Spaceport America in der Wüste New Mexicos abgehoben. Das Trägerflugzeug brachte die «VSS Unity» zunächst in eine Höhe von rund 15 Kilometern. Von dort aus flog das wie ein Privatjet aussehende Raumschiff dann in einer Höhe von mehr als 80 Kilometern weiter und erreichte damit laut Definition der US-Armee den Weltraum.

An Bord der «VSS Unity» befanden sich die Offiziere Walter Villadei und Angelo Landolfi von der italienischen Luftwaffe, der Ingenieur Pantaleone Carlucci vom Nationalen Forschungsrat Italiens und Virgin-Galactic-Mitarbeiter Colin Bennett. Geflogen wurde das Raumschiff von zwei Virgin-Galactic-Piloten. Im Weltraum angekommen breiteten die Passagiere eine Italien-Fahne aus.

Erster Flug mit zahlenden Passagieren

Das 2004 gegründete Unternehmen Virgin Galactic war zuvor bereits fünf Mal ins All geflogen, nun waren zum ersten Mal zahlende Passagiere mit an Bord. Im Juli 2021 hatte Richard Branson persönlich an einem Weltraumflug teilgenommen. Danach musste das Unternehmen für technische Verbesserungen aber eine längere Pause einlegen, erst Ende Mai absolvierte Virgin Galactic dann wieder einen Flug ins All. Das Weltraumtourismus-Programm von Virgin Galactic hatte sich immer wieder verzögert, insbesondere nach einem Unfall im Jahr 2014, bei dem ein Pilot ums Leben gekommen war. Seit 2005 hat das Unternehmen schon rund 800 Tickets für Trips in den Weltraum vorverkauft. Der Ticketpreis lag zunächst zwischen 200’000 und 250’000 Dollar und wurde später auf 450’000 Dollar (rund 412’000 Euro) angehoben.

Das Unternehmen konkurriert mit Blue Origin, dem Unternehmen des Milliardärs und Amazon-Gründers Jeff Bezos, das bereits 32 Menschen zu kurzen suborbitalen Flügen ins All geschickt hat. Seit einem Unfall im September 2022 blieb dessen Rakete aber ebenfalls am Boden.