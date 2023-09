Polarlichter in der Schweiz: Das sind die Ursachen

Polarlichter sind in der Schweiz eine seltene Erscheinung. Doch sie könnten in den nächsten Monaten häufiger zu sehen sein, denn die Sonne ist so aktiv wie lange nicht mehr.

1 / 4 Seltenes Naturspektakel: Polarlichter vom Säntis aus gesehen. Roundshot Auch vom Jungfraujoch waren sie beobachtbar. Roundshot Polarlichter vom Glacier 3000. Roundshot

Darum gehts Letzte Nacht konnte man in der Schweiz Polarlichter beobachten.

Sie sind die Folge einer Sonneneruption, die sich am 22. September abgespielt hat.

In den nächsten Monaten könnten sich solche Beobachtungen häufen.

Das hängt mit dem elfjährigen Zyklus der Sonnenaktivität zusammen, der auf seinen Höhepunkt zusteuert.

Sonneneruptionen können den Funkverkehr und die Funktion von Satelliten beeinträchtigen.

Was ist passiert?

In der Nacht auf Montag spielte sich über der Schweiz ein eindrückliches Naturspektakel ab. Am klaren Nachthimmel konnten Polarlichter beobachtet werden. Dies war möglich, weil der Himmel klar war und ein leichter geomagnetischer Sturm auftrat. Der geomagnetische Sturm war die Folge einer Sonneneruption vom 22. September, wie die amerikanische Nationalen Ozean- und Atmosphärenbehörde NOAA meldet.

Die Sonneneruption, auch Flare genannt, erreichte laut NOAA eine Stärke von M1,8. M bezeichnet die zweithöchste Stärkeklasse von Sonneneruptionen und ist ihrerseits in zehn Stufen eingeteilt (M1-M10). Die darauffolgende höchste Klasse trägt den Buchstaben X. Sie ist nach oben offen. Während sehr starke Sonneneruptionen zu Problemen bei der Stromversorgung, im Funkverkehr und bei Satelliten führen können, war das beim aktuellen geomagnetischen Sturm nicht zu befürchten. Er wurde von der NOAA mit G2, dem zweittiefsten Wert auf der Gefahrenskala für geomagnetische Stürme klassifiziert.

Einen deutlich stärkeren geomagnetischen Sturm erlebten Nordamerika und ein Teil des Pazifikraums im August. Damals trat auf der Sonne ein Flare der Stärke X 1,5 auf. Die dadurch verursachte Strahlung erreichte die Erde und führte auf der der Sonne zugewandten Seite zu Störungen im Funkverkehr und bei Navigationsgeräten.

Kommt ein solches Flare häufig vor?

Pro Tag sind bei normaler Sonnenaktivität fünf bis zehn Flares zu beobachten. Flares der Stärke X sind allerdings selten. Das im August beobachtete X-Flare war das zwanzigste im aktuellen elfjährigen Sonnenzyklus. Bereits im Juni und Juli gab es jeweils ein X-Klasse-Flare. Expertinnen und Experten rechnen damit, dass solche Ereignisse in den kommenden Monaten zunehmen werden, bis der Zyklus der Sonnenaktivität seinen Höhepunkt erreicht. Der Höhepunkt tritt dann ein, wenn das Magnetfeld der Sonne am schwächsten ist. Wann es so weit ist, ist umstritten. Zunächst ging die Nasa von Juli 2025 aus, die starke Zunahme der Sonnenaktivität der letzten Monate deutet nun aber darauf hin, dass es bereits Ende Jahr soweit sein könnte. Die zunehmende Sonnenaktivität und damit verbundene stärkere Flares könnten also dazu führen, dass wir auch in unseren Breiten vermehrt Polarlichter sehen können.

Wie entstehen Sonneneruptionen?

Flares entstehen, wenn die Magnetfeldlinien der Sonne aufbrechen, was meist in Gebieten der Sonne passiert, in denen sich auch Sonnenflecken zeigen. Je näher die Sonnenaktivität an ihrem Höhepunkt ist, desto mehr Sonnenflecken gibt es. Zunächst entweichen hochenergetische Teilchen, vor allem Protonen (positiv geladene subatomare Teilchen), die die Erde nach etwa einer Stunde erreichen. Da ein Teil dieser Teilchen auf die Oberfläche der Sonne zurückgeschleudert wird, löst sich dort Röntgenstrahlung. Dieser Röntgenblitz verbreitet sich mit Lichtgeschwindigkeit und erreicht die Erde nach etwa acht Minuten, überholt also die Protonen. Er kann Funkverbindungen auf der Sonne zugewandten Seite der Erde stören. Die hochenergetischen Partikel können auch Satelliten in ihrer Funktionstüchtigkeit einschränken oder gar beschädigen. Auch für Astronautinnen und Astronauten, die sich ausserhalb ihrer Raumschiffe aufhalten, stellen sie eine grosse Gefahr dar.

Besonders starke Sonneneruptionen können einen koronalen Massenauswurf zur Folge haben. Dabei löst sich eine Plasmawolke aus geladenen Teilchen, die, wenn sie auf die Erde zielt, diese in ein bis zwei Tagen erreicht. Treffen die Teilchen auf die Erdmagnetosphäre, drücken sie diese auf der Tag-Seite zusammen. Dabei werden grosse Mengen Energie freigesetzt.

1 / 7 Die Sonne am 7. August 2023: Rechts ist die aktive Region zu sehen, die den X-Klasse-Flare ausgespuckt hat. Nasa/SDO Zum Grössenvergleich wurde hier die Erde neben eine Sonneneruption gestellt. Nasa Sonneneruptionen schiessen enorme Mengen geladener Teilchen ins All. Nasa

Welche Gefahren bringt ein Sonnensturm mit sich?

Neben den erwähnten Störungen bei Funkverbindungen und Navigationssignalen, die nach Sonneneruptionen auftreten können, kann die Verformung des Magnetfeldes in Überlandleitungen oder Pipelines starke Ströme induzieren. Das kann grosse Schäden anrichten, wie etwa die Zerstörung von Transformatorstationen, was Stromausfälle zur Folge hat. Betroffen sein kann die ganze Welt, unabhängig von der Stellung zur Sonne. Besonders gefährdet sind aber Gebiete nahe der Pole. So fiel im Herbst 2003 nach einer Reihe grösserer Sonneneruptionen im schwedischen Malmö das gesamte regionale Stromnetz aus. Im Norden Kanadas mussten derweil Luftkorridore für Passagierflugzeuge geschlossen werden, weil technische Anlagen für die Luftüberwachung ausfielen.

Im März 1989 verursachte ein Sonnensturm in der kanadischen Provinz Québec eine Überlastung des Stromnetzes, wodurch in der Region um Montreal für neun Stunden der Strom ausfiel. Bei Aussentemperaturen von minus 15 Grad waren sechs Millionen Menschen betroffen. Verkehrsleitsysteme, Flughäfen und auch die Versorgung mit Fernwärme funktionierten nicht mehr. Der Schaden belief sich auf mehrere Hundert Millionen US-Dollar.

Im Mai 1967 fielen aufgrund eines Sonnensturms auf einen Schlag die amerikanische Frühwarn-Radaranlagen in Alaska, Grönland und Grossbritannien aus, was die US-Streitkräfte an einen Angriff der Sowjets glauben liess. Dass es nicht zu einem Atomkrieg kam, war dem US-Weltraumwetterdienst zu verdanken, der rechtzeitig den wahren Grund für die Ausfälle erkannte.

Zehn Jahre Sonnenaktivität in 60 Sekunden: 425 Millionen Bilder hat die Nasa von 2010 bis 2020 von der Sonne geschossen und in dieser Zeit eindrückliche Sonneneruptionen dokumentiert. Nasa

Was war der bisher grösste wissenschaftlich beobachtete magnetische Sturm?

1859 kam es nach mehreren Sonneneruptionen zum sogenannten Carrington-Ereignis. Bis in Äquatornähe konnten Polarlichter beobachtet werden. In Telegrafenleitungen bauten sich so starke Ströme auf, dass aus den Apparaten Funken sprühten, die Brände auslösten. Heute würde ein vergleichbarer Sonnensturm, der statistisch nur alle 500 Jahre vorkommt, weltweit für gigantische Schäden sorgen. So warnte etwa die Weltraumforscherin Abdu Jyothi 2021 davor, dass ein starker Sonnensturm zu einem totalen und weltweiten Internet-Blackout führen könnte. Die Kosten eines vergleichbaren Ereignisses werden allein für die USA auf 0,6 bis 2,6 Billionen Dollar geschätzt.

Können Sonnenstürme vorhergesagt werden?

Nein. Die Komplexität des Magnetfeldes der Sonne verunmöglicht es derzeit, Sonneneruptionen exakt vorherzusagen. Es gibt lediglich eine kurze Vorwarnzeit dadurch, dass der Röntgenblitz die Erde bereits nach acht Minuten erreicht, während die Plasmawolke erst ein bis zwei Tage nach einem koronalen Massenauswurf auf die Erde trifft.

Kann es auch die Schweiz treffen?

Der Bund hat zur Vorbereitung auf ein mögliches Ereignis ein Gefährdungsdossier «Sonnensturm» (PDF) erstellt, in dem verschiedene Szenarien betrachtet werden. Dabei wird ein Szenario der Intensität «gross» vorgestellt, bei dem ein geomagnetischer Supersturm, ausgelöst durch drei koronale Massenauswürfe, eine Woche lang auf der Erde tobt. Dabei sind auch über der Schweiz Polarlichter zu beobachten. Die Stromversorgung und Kommunikationsinfrastrukturen sind in vielen Regionen der Schweiz immer wieder eingeschränkt. Der Flugverkehr ist stark beeinträchtigt, sodass Tausende Reisende stranden. Es kann zu Verkehrsunfällen wegen nicht funktionierender Steuerungssysteme kommen und zu Bränden in Privathaushalten, die durch Kerzen ausgelöst werden.

Die gesamten Bewältigungskosten und Vermögensschäden für dieses Szenario werden vom Bund auf rund 270 Millionen Franken, die wirtschaftlichen Folgeschäden auf ca. 1,5 Milliarden Franken geschätzt. Zur Wahrscheinlichkeit eines solchen Szenarios schreibt der Bund, dass es in der Schweiz grundsätzlich vorstellbar, aber doch selten zu erwarten sei.

Macht dir die Gefahr eines starken Sonnensturms Sorgen? Ja, die Folgen werden weltweit für Chaos sorgen. Nein, bei uns wird es schon nicht so schlimm sein. Weiss nicht.