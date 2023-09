Komet Nishimura: Sonneneruption nimmt ihm den Schweif

Mitte September begeisterte der grüne Komet Nishimura die Leserinnen und Leser von 20 Minuten, als er am klaren Nachthimmel mit blossem Auge zu sehen war. Wer ihn sah, kann sich glücklich schätzen – Nishimura wird erst in rund 430 Jahren wieder vorbeischauen. Am 17. September erreichte der grüne Komet sein Perihel, seinen sonnennächsten Punkt, als er sich der Sonne auf rund 33 Millionen Kilometer näherte. Was für viele Eiskometen das Ende bedeuten kann, überstand Nishimura vorerst glimpflich.