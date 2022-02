«Erfolgreichste Winterspiele» - Weltrekord für die Schweiz! Skistars begeistern mit historischer Leistung

1 / 10 Wendy Holdener (l.) und Michelle Gisin (r.) sorgten für einen Schweizer Doppelsieg in der Kombi. freshfocus Skicrosser Ryan Regez (r.) holte Gold, Alex Fiva (l.) Silber. Getty Images Mathilde Gremaud durfte sich auch freuen. Sie gewann Gold im Freeski Slopestyle und Bronze im Big Air. freshfocus

Darum gehts Die Olympischen Winterspiele sind zu Ende.

Viele Schweizer Wintersport-Stars haben für Medaillen gesorgt.

Speziell die Skifahrerinnen und -fahrer überzeugten.

Chef de Mission Ralph Stöckli: «Erfolgreichste Winterspiele aller Zeiten.»

Die Schweiz stellt 2022 die besten Skifahrerinnen und Skifahrer in der Geschichte der Olympischen Spiele. Das ist Tatsache! Bereits nach der Kombination der Frauen am Donnerstag war das klar. Nach den Olympiamedaillen von Michelle Gisin (Gold) und Wendy Holdener (Silber) hatte die Schweiz neun Ski-Alpin-Medaillen. Davon sind fünf goldig. Weltrekord! Noch nie zuvor gewann eine Nation überhaupt mehr als vier Goldmedaillen im Ski Alpin an einer Austragung der Winterspiele.

Nach St. Moritz (1948), Squaw Valley (1960), Sapporo (1972) und Calgary (1988) wird sie zudem zum fünften Mal den Medaillenspiegel im Ski Alpin gewinnen. Und was besonders beachtlich ist: Nicht nur die Ski-Alpin-Stars überzeugten, alle Skifahrerinnen und -fahrer taten das. Denn: Von den 14 Medaillen sind 13 von Stars geholt worden, die Ski an den Füssen hatten. Snowboarder Jan Scherrer war der einzige andere Sportler, der auch noch für Olympiamedaillen sorgte.

Rang acht im Medaillenspiegel

Dazu muss aber auch gesagt werden, dass mittlerweile mehr Medaillensätze vergeben werden als noch früher. Beispiel im Ski Alpin: Derzeit gibt es elf alpine Wettbewerbe, bis 1984 waren es sechs, ab 1988 zehn. So oder so, was viele Schweizer Ski-Fans besonders freuen wird: An den Winterspielen 2022 haben Holdener, Gisin, Odermatt und Co. die österreichischen Skistars hinter sich gelassen. Diese holten in Peking nur sieben Medaillen im Ski Alpin.

Auch der Gesamte-Medaillenspiegel kann sich aus Schweizer Sicht sehen lassen. Dies, obwohl Österreich die Delegation von Swiss Olympic mit Gold im Team-Event noch überholte. Die Schweiz liegt auf Platz 8, hinter Österreich auf Rang 7. Zum Vergleich: 2018 war die Schweiz (8.) am Ende besser als Österreich (10.), ebenso 2014 (Schweiz: 7., Österreich: 9.) und 2010 (Schweiz: 6., Österreich: 9.). 2006 und 2002 war hingegen Österreich besser.

Der abschliessende Medaillenspiegel.

«Erfolgreichste Winterspiele aller Zeiten»

Trotzdem sah Ralph Stöckli, Chef de Mission von Swiss Olympic, die alles in allem «erfolgreichsten Winterspiele aller Zeiten», obwohl sein vorgegebenes Ziel von 15 Medaillen nicht erreicht wurde. Denn: In Sachen Rangpunkten, also Punkte innerhalb der Diplom-Ränge 1 bis 8, war die Schweiz über alle Disziplinen gesehen noch nie besser. «Wir durften viele Glücksmomente erleben», so Stöckli. Alles habe mit einem Feuerwerk und Abfahrts-Gold von Beat Feuz angefangen. Allerdings sei das Schluss-Feuerwerk dann aber leider ausgeblieben, ordnet der gebürtige Ostschweizer ein und verweist auf das enttäuschende Wochenende mit ausbleibenden Medaillen im Curling und im Ski Team-Event.

Stöckli weiter: «Dem Schweizer Wintersport geht es sehr gut, auch wenn mit acht vierten Plätzen alles noch besser hätte werden können.» Aber so sei das nun mal im Sport. «Die grossen Enttäuschungen waren Snowboard Alpin, der Slopestyle bei den Männern und die Aerials», sagt der ehemalige Curler. Es sei zudem in Sportarten wie Eishockey oder Bob in naher Zukunft entscheidend, den Anschluss an die Weltspitze nicht zu verlieren. Allgemein habe er sehr intensive Spiele erlebt, die man bei Swiss Olympic sehr gut habe über die Runde bringen können. Stöckli: «Dafür müssen wir China ein Kränzchen winden.»

Lara Gut-Behrami erschien am Flughafen ohne ihre Medaillen. 20 Minuten

«Michelle Gisin ist ein Champion»

Beat Tschuor, Cheftrainer der Ski Alpin Frauen, weiss, weshalb es an Olympia so gut lief: «Unser Rezept ist ganz einfach: normal sein. Wir fokussieren uns nicht nur auf Olympia, wir sind auch sonst immer voll da», so Tschuor. Und: «Wir haben sehr ruhig während der ganzen Spiele gearbeitet. Man hat zwar gespürt, dass ein Druck da war. Dennoch haben alle Fahrerinnen geliefert.» Aber warum waren insbesondere die Schweizerinnen an den Winterspielen so viel besser als die Österreicherinnen? Ganz im Gegensatz zum Weltcup der Frauen?

Tschuor erklärt: «Corona hat uns diese Saison viele Fahrerinnen genommen. Zum Beispiel Lara Gut-Behrami. Ich will es gar nicht nur auf Covid abschieben», so der Trainer. Doch es sei halt schon so, dass mehrere Fahrerinnen, wie eben zum Beispiel Lara, wegen Corona mehrere Rennen ausgefallen seien. «Und dann fehlen eben die Big Points.»

Angesprochen auf seine Goldmedaillen-Gewinnerinnen gerät Tschuor ins Schwärmen. Er sagt: «Lara Gut-Behrami zeichnet aus, dass sie bescheiden und gelassen ist. Ihr ist es wichtig, dass es ihr gut geht, sie hört sehr auf ihren Körper.» Corinne Suter habe nach dem Super-G die richtigen Schlüsse gezogen. Und Michelle Gisin? «Sie ist ein Champion. Das hat sie ganz klar bewiesen.»

Michelle Gisin war bei ihrer Ankunft in Zürich sehr emotional. 20 Minuten