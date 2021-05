In 27 Jahren : Weltrekord – Sherpa besteigt zum 25. Mal den Mount Everest

Der Rekordhalter ist der nepalesische Sherpa Kami Rita. Der 51-Jährige verbesserte seinen eigenen Rekord.

Der 51-Jährige ist der alte und neue Rekordhalter, was die Besteigungen des höchsten Berges der Welt betrifft.

Der nepalesische Sherpa Kami Rita hat als erster Mensch der Welt den Mount Everest 25 Mal bestiegen. Er ist damit der alte und neue Rekordhalter in der Bergsteigergeschichte des höchsten Gipfels der Erde. Das nepalesische Tourismusministerium bestätigte, dass Rita am Freitag zusammen mit elf anderen Sherpas den Gipfel in 8849 Metern Höhe erreicht hatten.