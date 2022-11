1,6 Milliarden Dollar: Weltrekord-Summe stürzt die USA ins Lottofieber

In der amerikanischen Bevölkerung ist deshalb ein regelrechtes Lottofieber ausgebrochen. (Archivbild)

Nun können ein einziger oder mehrere Spieler am Samstag die Rekordsumme von 1,6 Milliarden Dollar knacken.

Am Samstag geht es nun um den höchsten jemals vergebenen Jackpot der Welt.

In den letzten 39 Ziehungen hatte kein Spieler die vollständige Zahlenkombination richtig getippt.

Seit 30 Jahren wird in den USA um den Powerball-Jackpot gespielt.

1,6 Milliarden Dollar, also rund auch 1,6 Milliarden Franken, beträgt die Summe, welche am Samstag einem Lottospieler winkt. Damit wird der bisher höchste Rekordgewinn von 1,59 Milliarden abgelöst, schreibt die britische «BBC» . Die bisherige Rekordsumme wurde im Jahr 2016 unter drei Gewinnern aufgeteilt.

Powerball kann seit 1992 in 45 von 50 US-Staaten, der Hauptstadt Washington, in Puerto Rico sowie auf den Virgin Islands gespielt werden.

Zwei Auszahlungsoptionen

Wie die «BBC» schreibt, hat es in den letzten 39 Ziehungen keinen einzigen Gewinner gegeben, der alle sechs Zahlen richtig getippt hatte. Wer am Samstag den Jackpot knackt, kann sich den vollen Betrag mit Teilzahlungen während 30 Jahren auszahlen lassen. Die meisten Spieler würden sich aber für die Option einer einmaligen Zahlung entscheiden. Diese beträgt bei der Ziehung am Samstag rund 782 Millionen Dollar.