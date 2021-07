Wegen Zuschauerverbot - Weltrekord-Traum von japanischem Olympia-Fan geplatzt

Kazunori Takishima wollte an den Olympischen Spielen einen Weltrekord aufstellen. Der 45-Jährige ist allerdings kein Athlet, sondern ein Zuschauer. In seiner Heimatstadt hätte er den Weltrekord für die meisten besuchten Events bei Olympischen Spielen aufgestellt. In Tokio wären 28 Besuche geplant gewesen. Bislang nahm Takishima an 106 Veranstaltungen teil. Mit den 28 geplanten Events hätte er den den bisherigen Weltrekord von 128 überboten.