Schweizer Profi-Radteam: Vicenzo Nibali berät Q36.5 Pro Cycling

Mit dem Q36.5 Pro Cycling Team geht 2023 ein zweites Schweizer Profi-Radteam an den Start. Dank der Hilfe von Ex-Rad-Star Vincenzo Nibali (38) will man schon in diesem Jahr an der Vuelta teilnehmen.

1 / 1 Geraint Thomas fährt nicht für das neue Team. Freshfocus

Darum gehts Die Schweiz erhält mit dem Q36.5 Pro Cycling Team ein zweites Profi-Radteam.

Der Südafrikaner Douglas Ryder (51) hat das Projekt innert sechs Monaten auf die Beine gestellt.

Tour-de-France-Sieger Vincenzo Nibali (38) steht dem Team als Berater zur Seite.

Sieben Jahre lang hatte die Schweiz auf ein eigenes Radsportteam warten müssen. In der kommenden Saison sind nun gleich zwei Schweizer Profi-Mannschaften unterwegs. Bereits im vergangenen April hatte Doppel-Olympiasieger Fabian Cancellara (41) verkündet, 2023 das Tudor Pro Cycling Team an den Start zu bringen. Nun zieht das neu gegründete Q36.5 Pro Cycling Team nach.

Hinter dem Projekt steckt Douglas Ryder (51). Der Südafrikaner gilt als Radsport-Pionier und war jahrelang Chef des Rennstalls Team Qhubeka, welches 2015 als erstes afrikanisches Team an der Tour de France teilnahm.

Vuelta-Teilnahme als Ziel

Mit einer Teilnahme an der «Grand Boucle» wird es für das Q36.5-Team im Premierenjahr noch nichts. Neben den 18 gesetzten World-Teams konnte sich die neue Schweizer Mannschaft keine der vier Wildcards ergattern. «Unser grosses Ziel ist darum die Vuelta», verrät Teamchef Ryder. Das Team betreibe aktuell viel Lobbyarbeit, damit es schon in diesem Jahr mit einer Teilnahme an der Spanien-Rundfahrt klappe.

Innert sechs Monaten hat Ryder ein Team aus dem Boden gestampft. Das sei nur dank seiner Erfahrung und seiner guten Verbindungen im Radsport möglich gewesen. «Als wir die ersten Fahrer an Bord geholt haben, hatten wir noch nicht einmal einen Sponsor», erzählt Ryder. Partner wie Breitling, UBS oder Radhersteller Scott waren am Ende mitverantwortlich, dass das Team seinen Sitz in Zürich festmachte. Namensgebender Sponsor ist allerdings der italienische Velokleidungs-Hersteller 36.5.

Mit Nibali ins Trainingslager

Insgesamt 24 Fahrer aus 13 Ländern hat das Team für die kommende Saison unter Vertrag, darunter mit Filippo Colombo (25), Matteo Badilatti (30) und Fabio Christen (20) auch drei Schweizer. Die ganz grossen Namen findet man auf der Teamliste kaum. Der Italiener Gianluca Brambilla (35), der 2016 je eine Etappe beim Giro und der Vuelta gewinnen konnte, ist der Fahrer, der noch den grössten Palmarès aufzuweisen hat.

Dafür kann die Mannschaft als technischen Berater auf einen Giganten des Radsports zählen: Vincenzo Nibali (38) gewann in seiner Karriere insgesamt vier Grand Tours, als einer von nur sieben Fahrern der Geschichte triumphierte er beim Giro d’Italia, der Tour de France und der Vuelta a España. «Es ist unglaublich, wie schnell alles gegangen ist. Ich freue mich auf dieses neue Abenteuer», so Nibali, der das Team in den kommenden Tagen ins Trainingslager begleiten wird. Zum ersten Mal im Einsatz stehen wird das Q36.5-Team Ende Januar an der Saudi-Tour.