Antarktis: «Weltuntergangsgletscher» droht Meeresspiegel massiv zu erhöhen

Der Thwaites-Gletscher in der westlichen Antarktis könnte gemäss einer neuen Studie weit schneller abnehmen als bislang angenommen. Das könnte zu einem massiven Anstieg des Meeresspiegels führen, wodurch etliche Küstenstädte überflutet würden.

Da der Gletscher auf dem Meeresboden lokalisiert ist und nicht auf dem Festland, kann warmes Meerwasser von unten an ihn herandringen und das Schmelzen beschleunigen. Sollte er sich vom Meeresboden ablösen, würde das seine Abnahme an der Unterwasserkante noch weiter vorantreiben.

«Millionen Menschen weltweit» wären betroffen

Der «Weltuntergangsgletscher» ist mit seiner Fläche von 192’000 Quadratkilometern fast fünf mal so gross wie die Schweiz. Die Forschenden stellt der schmelzende Gletscher vor grosse Herausforderungen. So stellt er «derzeit eine grosse Unsicherheit für zukünftige Meeresspiegelprognosen dar», schreiben die Forschenden in ihrem Beitrag für «Nature Geoscience». Sie befürchten, dass es zu einem «unkontrollierten Rückzug» mit weitreichenden Folgen kommen könnte.