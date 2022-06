Waadtländer Zoo: Weltweit einzigartig – Galapagos-Schildkröte bringt Albino-Baby zur Welt

Im Tropiquarium in Servion schlüpfte ein Albino-Baby einer Riesenschildkröte.

Im Tropiquarium in Servion VD hat eine Galapagos-Riesenschildkröte ein Albino-Baby zur Welt gebracht. Dies ist mehr als ein aussergewöhnliches Ereignis, wie 20 Minutes berichtet. Es ist die erste bekannte Geburt einer albinotischen Galapagos-Schildkröte weltweit. Wie der Waadtländer Tierpark am Donnerstag mitteilte, wurde eine solche noch nie in freier Wildbahn beobachtet.