Bahn Rheineck-Walzenhausen: Weltweit erste vollautomatisierte Zahnradbahn wird in der Schweiz fahren

«Die zukünftige Bahn soll vollautomatisch und fahrerlos betrieben werden. Das neue Fahrzeug der Linie Rheineck-Walzenhausen ist damit die erste vollautomatisierte Überland-Adhäsions- und Zahnradbahn der Welt», heisst es in der Medienmitteilung der Appenzeller Bahnen vom Mittwoch. Dazu wurde mit Stadler ein Werkliefervertrag unterzeichnet. Das Fahrzeug soll in Bussnang TG hergestellt werden.

Ferngesteuert aus der Betriebszentrale

Das neue Fahrzeug wird mit sogenannter CBTC-Lösung (Communications-based Train Control) ausgerüstet, wie es in der Medienmitteilung heisst. Dank dieser Technologie kann der Zugbetrieb vollautomatisch und fahrerlos erfolgen. «Es befindet sich kein Personal mehr im Zug und alle Operationen sind automatisiert. Mitarbeitende in der Betriebszentrale können per Fernsteuerung in den Zugbetrieb eingreifen», so die Appenzeller Bahnen.