Cyber-Attacken : Weltweit gefährlichste Schadsoftware Emotet unschädlich gemacht

Jetzt ist es vorbei: Deutschen Ermittlern ist es gelungen, das schädliche Computerprogramm Emotet zu zerschlagen. Noch Anfang dieses Monats war die Schadsoftware in der Schweiz aktiv.

Laut Sicherheitsexperten wurden bei der letzten Welle rund 250’000 Mails verschickt. In den nachfolgenden Bildern zeigen wir auf, welche Cyberangriffe in der Vergangenheit Schäden anrichteten.

Allein in Deutschland hat sie einen Schaden in Höhe von mindestens 14,5 Millionen Euro angerichtet.

Deutsche Ermittler haben die Infrastruktur der als weltweit am gefährlichsten geltenden Schadsoftware Emotet übernommen und zerschlagen. Dies sei am Dienstag im Rahmen einer international konzertierten Aktion gelungen, teilten die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt (BKA) am Mittwoch mit.

Emotet hatte, unter anderem am Kammergericht Berlin, zu einem Totalschaden der IT geführt, das Gericht musste vom Berliner Landesnetz getrennt werden. Auch beim Klinikum Fürth und bei der Stadtverwaltung Frankfurt am Main verursachte Emotet erhebliche Schäden, dazu, den Ermittlern zufolge, auf den Computern zehntausender Privatpersonen. In der Schweiz trieb Emotet ebenfalls noch in diesem Monat ihr Unwesen, als sich die Kapo Bern mit einem Angriff auseinandersetzen musste.