Corona-Zahlen

Weltweit gibt es über zehn Millionen Fälle

Die Marke von zehn Millionen Corona-Fällen weltweit ist am Sonntag geknackt worden. Fast 500’000 Erkrankte sind gestorben.

Die Corona-Zahlen steigen weltweit. Am Sonntag hat die Zahl der bestätigten Fälle die Marke von zehn Millionen überschritten. Das geht aus den Zahlen der Johns-Hopkins-Universität hervor. Die meisten Fälle verzeichnen die USA mit über 2,5 Millionen. Dahinter folgt Brasilien mit 1,3 Millionen. In Europa führt das Vereinigte Königreich mit über 311’000 Fällen die Liste an. Dann folgen Spanien und Italien.