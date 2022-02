Massnahmen – Weltweit kehren Länder zur Normalität zurück

Österreich

Nun will der amtierende Bundeskanzler Karl Nehammer aber die Massnahmen schrittweise lockern. Ab nächster Woche gilt beispielsweise nicht mehr die 2G-, sondern die 3G-Regel in Restaurants. Auch die umstrittene Impfpflicht steht laut Insidern auf der Kippe. Spätestens am 5. März werden auch in Österreich alle Massnahmen aufgehoben.